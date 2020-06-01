В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

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В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным сервиса, большинство пользователей — 76% — не могут осуществить онлайн-переводы. Еще 17% клиентов жалуются на невозможность входа в систему. Больше всего сообщений о сбое приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Краснодара.

Кроме того, при входе в мобильное приложение Сбербанка появилось сообщение «Сбербанк Онлайн» временно недоступен, но мы стараемся восстановить его как можно быстрее». В сообщении также отмечается, что снятие наличных и оплата картами банка продолжают работать без перебоев.

Пользователи в Twitter пишут, что система «тормозит» из-за перечисления выплат на детей, не получается зайти в личный кабинет. В Сбербанке пообещали все скоро исправить и заверили, что сбой не повлияет на начисление выплат. Другие клиенты жалуются на несовпадении сумм в приложении и в СМС от банка.