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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным сервиса, большинство пользователей — 76% — не могут осуществить онлайн-переводы. Еще 17% клиентов жалуются на невозможность входа в систему. Больше всего сообщений о сбое приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Краснодара.

Кроме того, при входе в мобильное приложение Сбербанка появилось сообщение «Сбербанк Онлайн» временно недоступен, но мы стараемся восстановить его как можно быстрее». В сообщении также отмечается, что снятие наличных и оплата картами банка продолжают работать без перебоев.

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Технологии и медиа
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пользователи в Twitter пишут, что система «тормозит» из-за перечисления выплат на детей, не получается зайти в личный кабинет. В Сбербанке пообещали все скоро исправить и заверили, что сбой не повлияет на начисление выплат. Другие клиенты жалуются на несовпадении сумм в приложении и в СМС от банка.

Как сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка, по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в «Сбербанк Онлайн». При подобной ситуации в банке попросили повторить попытку входа в систему. «Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время», — отметили в Сбербанке.

Сбербанк объяснил появление неактуальных номеров клиентов в приложении
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Последний раз крупный сбой в работе мобильного приложения Сбербанка фиксировался в феврале. Как пояснили в пресс-службе банка, в течение нескольких минут пользователи не могли осуществлять переводы. Пользователи из разных городов России жаловались на невозможность перевода средств, отсутствие актуальной информации по счетам и проблемами с авторизацией в системе.

Теги: сбой, Сбербанк, платежи
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Сбербанк объяснил появление неактуальных номеров клиентов в приложении
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