В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Клиенты Сбербанка столкнулись с кратковременными проблемами в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«В течение нескольких минут для ряда клиентов были недоступны операции перевода в «Сбербанк Онлайн». Это не оказало влияния на другие сервисы банка», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что сервис уже работает в штатном режиме.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои в онлайн-сервисах и социальных сетях, в период с 10:00 до 11:00 мск были зафиксированы проблемы в работе сервисов Сбербанка. Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара и других городов жаловались на невозможность перевода средств, отсутствие актуальной информации по счетам и проблемами с авторизацией в системе.

До этого сильный сбой в работе сервисов Сбербанка фиксировался 13 декабря. Клиенты жаловались на трудности с денежными переводами, платежами и входом в систему на протяжении нескольких часов.