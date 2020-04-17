Сбербанк объяснил появление неактуальных номеров клиентов в приложении

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Неактуальные номера телефонов появились в приложении «Сбербанк Онлайн» так как клиенты при заключении договоров указывали их, но потом не уведоимили банк, что больше их не используют, сообщили РБК в в пресс-службе Сбербанка.

Клиенты банка обратили внимание, что в поле «Дополнительный номер» в приложении отображаются телефонные номера, которые утратили актуальность, сообщили в Сбербанке.

«В нем указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны», — отметил ив пресс-службе. В Сбербанке добавили, что на дополнительные номера не могут приходить СМС от банка и пароли. Они нужны только для связи с клиентом, если основной номер неактивен. Неактуальные номера можно самостоятельно удалить из профиля.

Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что в приложении начали появляться дополнительные номера. Так, по данным некоторых клиентов банка, у них добавились 2-3 номера, привязанные к картам. При этом они уже давно не используются. По сообщениям некоторых пользователей, в «Сбербанк Онлайн» появились незнакомые номера, которых никогда у них не было.