Путин попросил обратить внимание на данные по безработице в 8 регионах

Речь идет о Тюменской, Калининградской, Волгоградской областях, Чувашии, Бурятии, Туве, Кабардино-Балкарии и Алтае. Президент попросил федеральные органы обратить на регионы особое внимание, а глав субъектов — «активно поработать»

Владимир Путин (Фото: Kremlin.ru)

В Тюменской, Калининградской, Волгоградской областях, а также в Чувашии и Бурятии отмечается наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля. Об этом на совещании по ситуации на рынке труда заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент сослался на данные Минтруда. В соответствии с ними наибольшую долю прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения зафиксировали в Туве, Кабардино-Балкарии, Бурятии и на Алтае.

Путин попросил правительство обратить внимание на эти регионы, изучив данные Минтруда по безработице. «И руководители этих регионов, разумеется, должны активно поработать, но и федеральные ведомства прошу обратить на это особое внимание», — сказал он.

В ходе совещания глава Министерства труда Антон Котяков сообщил, что самая сложная ситуация на рынке труда сложилась в Туве, Чечне и Ингушетии, где безработица составила 9–11%. Наибольшая численность официально зарегистрированных безработных пришлась на Москву и Подмосковье, а также Краснодарский край. В Кировской, Костромской и Пензенской областях зафиксировали наибольшую долю теряющих работу по отношению к экономически активному населению — от 1,5 до 2%, добавил министр.