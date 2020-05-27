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Путин попросил обратить внимание на данные по безработице в 8 регионах

Речь идет о Тюменской, Калининградской, Волгоградской областях, Чувашии, Бурятии, Туве, Кабардино-Балкарии и Алтае. Президент попросил федеральные органы обратить на регионы особое внимание, а глав субъектов — «активно поработать»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Kremlin.ru)

В Тюменской, Калининградской, Волгоградской областях, а также в Чувашии и Бурятии отмечается наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля. Об этом на совещании по ситуации на рынке труда заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент сослался на данные Минтруда. В соответствии с ними наибольшую долю прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения зафиксировали в Туве, Кабардино-Балкарии, Бурятии и на Алтае.

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Владимир Путин

Путин попросил правительство обратить внимание на эти регионы, изучив данные Минтруда по безработице. «И руководители этих регионов, разумеется, должны активно поработать, но и федеральные ведомства прошу обратить на это особое внимание», — сказал он.

В ходе совещания глава Министерства труда Антон Котяков сообщил, что самая сложная ситуация на рынке труда сложилась в Туве, Чечне и Ингушетии, где безработица составила 9–11%. Наибольшая численность официально зарегистрированных безработных пришлась на Москву и Подмосковье, а также Краснодарский край. В Кировской, Костромской и Пензенской областях зафиксировали наибольшую долю теряющих работу по отношению к экономически активному населению — от 1,5 до 2%, добавил министр.

По словам Путина, системным условием для стабилизации рынка труда является рост занятости. Это должно произойти за счет перезапуска предприятий, возвращения в нормальный ритм работы сферы услуг, общественного питания, гостиничного бизнеса и так далее, «чтобы люди смогли выйти на работу и обеспечить свои семьи», указал он.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Нельзя просто ждать момента, когда это все само по себе наладится, когда мотор экономики заработает на полную мощность», — отметил президент и заявил, что поддерживает предложенные Котяковым на совещании меры. Среди них — продление срока выплаты пособий по безработице на три месяца, выделение максимальных пособий предпринимателям, которые потеряли работу, трехкратное увеличение минимального пособия и распространение выплат на детей для безработных на тех родителей, кто был не трудоустроен и до 1 марта.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, безработица, регионы
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