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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил включить в пострадавшие отрасли железнодорожный транспорт

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству добавить железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Поручение вошло в список мер по итогам совещания по вопросам развития транспорта, опубликованный на сайте Кремля.

Кабмин должен исполнить поручение до 10 июня 2020 года.

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Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Во время совещания по вопросам развития транспорта Путин назвал общей проблемой транспортной отрасли сокращение туристических потоков из-за приостановки международного сообщения во время пандемии коронавируса. Он уточнил, что в такой ситуации особое внимание нужно уделить сезонному транспорту, в первую очередь, речному, который может работать только полгода.

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В начале мая ФАС сообщила о сокращении пассажиропотока в пригородном сообщении России на 50%. Служба разрешила регионам пересматривать экономически обоснованный тариф перевозок, на стоимость проезда для пассажиров это не должно повлиять.

В конце марта правительство озвучило список отраслей, которые признаны наиболее пострадавшими от коронавируса, и могут рассчитывать на приоритетную государственную поддержку. В первоначальный вариант перечня из сферы транспорта добавили только авиа- и автоперевозки.

Теги: коронавирус, Владимир Путин
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