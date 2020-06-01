Путин поручил включить в пострадавшие отрасли железнодорожный транспорт
Президент России Владимир Путин поручил правительству добавить железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Поручение вошло в список мер по итогам совещания по вопросам развития транспорта, опубликованный на сайте Кремля.
Кабмин должен исполнить поручение до 10 июня 2020 года.
Во время совещания по вопросам развития транспорта Путин назвал общей проблемой транспортной отрасли сокращение туристических потоков из-за приостановки международного сообщения во время пандемии коронавируса. Он уточнил, что в такой ситуации особое внимание нужно уделить сезонному транспорту, в первую очередь, речному, который может работать только полгода.