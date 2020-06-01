Путин поручил включить в пострадавшие отрасли железнодорожный транспорт

В начале мая ФАС сообщила о сокращении пассажиропотока в пригородном сообщении России на 50%. Служба разрешила регионам пересматривать экономически обоснованный тариф перевозок, на стоимость проезда для пассажиров это не должно повлиять.

В конце марта правительство озвучило список отраслей, которые признаны наиболее пострадавшими от коронавируса, и могут рассчитывать на приоритетную государственную поддержку. В первоначальный вариант перечня из сферы транспорта добавили только авиа- и автоперевозки.