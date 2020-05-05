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ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

ФАС на фоне коронавируса разрешила регионам пересматривать экономически обоснованный тариф перевозок, но на стоимости для пассажиров это не должно отразиться. С конца марта спрос на поездки в пригородном сообщении упал на 50%
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.

Перевозками пассажиров занимаются пригородные пассажирские компании (ППК), созданные РЖД совместно с регионами. Как правило, стоимость проезда (фактический тариф для пассажиров) ниже экономически обоснованного тарифа, поэтому субъекты возмещают ППК разницу.

«Правлением ФАС утверждены поправки, позволяющие региональным органам регулирования оперативно пересчитать экономически обоснованный уровень тарифов (ЭОУТ) в пригородном железнодорожном сообщении в связи c резким снижением пассажиропотока», — говорится в сообщении службы.

После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен.

Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф. «Пассажиропоток [с конца марта] упал на 50%. Регионы должны решить, как сделать лучше: или отменять электрички, или доплачивать операторам», — уточнили в пресс-службе ФАС. Стоимость проезда для самих пассажиров не изменится. Сейчас пожелания касательно расписания направляют в большинстве случаев сами операторы, их рассматривают в РЖД.

Только в Москве, по данным департамента транспорта, перевозки в пригородных электричках упали на 69%. По статистике, падает трафик и остального городского транспорта: метро (на 83%), наземного транспорта (на 82%), такси (на 61%) и каршеринга (на 100%), а также используется 49% личных автомобилей.

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В конце марта для учеников средних и старших классов школ Москвы и Московской области отменили льготный проезд в пригородных электричках. Школьникам столицы также заблокировали транспортное приложение для социальных карт и отменили льготные билеты во всех видах общественного транспорта Москвы.

В России за сутки выявили 10 102 случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его данным, случаи были выявлены в 83 регионах страны.

Автор: Мария Кокорева
Теги: ФАС, поезда, электрички, РЖД
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