Рогозин удалил твит с критикой в адрес Ельцина

Дмитрий Рогозин (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Глава «Роскосмоса» удалил из Twitter свой пост, в котором он называет бывшего президента России Бориса Ельцина «этническим националистом» и «патологическим предателем». Об этом сообщает Lenta.ru.

Издание приводит скриншот из Twitter Рогозина, где он поддерживает вице-премьера Юрия Борисова и говорит о необходимости инвестиций в высокотехнологичную индустрию, а не в экспорт углеводородов. Рогозин утверждает, что «СССР стал великой державой благодаря индустриализации».

Ему отвечает журналист Дмитрий Губин, который напоминает Рогозину неприятные моменты из советской молодости. Глава «Роскосмоса» на это написал, что СССР был великим «при Сталине». После чего КПСС захватили «этнические националисты и патологические предатели типа Ельцина».

Оба твита Рогозина — и о поддержке Борисова, и с критикой Ельцина — в настоящий момент недоступны.