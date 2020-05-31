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Рогозин удалил твит с критикой в адрес Ельцина

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Глава «Роскосмоса» удалил из Twitter свой пост, в котором он называет бывшего президента России Бориса Ельцина «этническим националистом» и «патологическим предателем». Об этом сообщает Lenta.ru.

Издание приводит скриншот из Twitter Рогозина, где он поддерживает вице-премьера Юрия Борисова и говорит о необходимости инвестиций в высокотехнологичную индустрию, а не в экспорт углеводородов. Рогозин утверждает, что «СССР стал великой державой благодаря индустриализации».

Ему отвечает журналист Дмитрий Губин, который напоминает Рогозину неприятные моменты из советской молодости. Глава «Роскосмоса» на это написал, что СССР был великим «при Сталине». После чего КПСС захватили «этнические националисты и патологические предатели типа Ельцина».

Оба твита Рогозина — и о поддержке Борисова, и с критикой Ельцина — в настоящий момент недоступны.

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Дмитрий Рогозин

Ранее в феврале Рогозин критически ответил на шутку телеведущего Ивана Урганта по поводу снижения требований к кандидатам в космонавты.

Ведущий программы «Вечерний Ургант» пошутил, что легкое психическое отклонение или «судимость по малолетству» не должны помешать человеку осуществить мечту и полететь в космос. В ответ на это Рогозин написал: «8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится».

Теги: Дмитрий Рогозин, Twitter, Борис Ельцин
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