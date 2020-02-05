Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на шутку телеведущего Ивана Урганта о снижении требований к кандидатам в космонавты. Свое мнение Рогозин опубликовал в Twitter.

Как отметил в Twitter глава «Роскосмоса», если восемь лет практически ежедневно вести развлекательную передачу, «не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится». «Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — прокомментировал он слова телеведущего.

4 февраля Рогозин сообщил, что «Роскосмос» начал переговоры с Центром подготовки космонавтов по поводу отказа от некоторых требований к космонавтам. По словам Рогозина, это стоит сделать с учетом более современных космических кораблей и большего числа автоматики, которая замещает человека. «В противном случае нам еще долго придется отбирать в отряд суперменов», — сказал он тогда.

Глава корпорации добавил, что поручил искать кандидатов в космонавты среди работников отрасли — конструкторов, инженеров и молодых профессионалов.