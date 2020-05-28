Рогозин назвал «чудовищной» идею Илона Маска бомбардировать Марс

Идея американского бизнесмена и главы Space X Илона Маска о ядерной бомбардировке Марса для формирования там атмосферы является чудовищной с точки зрения гуманности. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений», — сказал Рогозин, добавив, что это приведет к уничтожению планеты.

По его мнению, идея Маска является прикрытием для выведения в космос ядерного оружия. «Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать», — пояснил глава «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что выведение оружия в космос является нарушением норм международного права, и у России есть возможности для ответа на подобные попытки.