В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году

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В 2020 году «Роскосмос» планирует провести испытания двух новых ракет. Об этом в Twitter заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал Устименко, комментируя запуск США корабля Crew Dragon к МКС.

Представитель «Роскосмоса» отметил, что возобновление собственных пилотируемых полетов Соединенных Штатов к МКС — «это замечательно».

«Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», — пояснил Устименко.