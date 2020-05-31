Синоптики пообещали москвичам дожди с грозами в последний день весны

Днем 31 мая в столичном регионе ожидаются продолжительные дожди, местами сильные и с грозами. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Облачность сохранится на территории всей Москвы и Подмосковья. Температура воздуха в последний день весны будет колебаться между отметками в 11 и 13 градусов выше ноля.

Дожди и грозы продлятся до ночи. Северо-восточный ветер силой 5-10 м/с в порывах может достигать 18 м/с. Влажность воздуха в течение всего дня будет превышать 90%.

Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в ближайшие сутки в Москве и области установится дождливая погода с грозами и порывистым ветром. О предстоящих ливнях предупреждал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также допустил, что в Москве будет побит двухсотлетний рекорд по количеству осадков.