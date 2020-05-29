В Москве побит суточный рекорд по осадкам

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В пятницу, 29 мая, на Москву выпало 37,3 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Установлен суточный рекорд по количеству небесной влаги. Пал прежний суточный максимум для этого дня», — сказал синоптик.

По его словам, такое количество осадков связано с балканским циклоном.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что месячная норма осадков выпала в столице за первые 22 дня мая. Кроме того, там говорили, что температура воздуха в Москве более чем на месяц отстает от весеннего графика.