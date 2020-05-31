В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская. Ее мнение опубликовано на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По словам Королевской, согласованная украинским правительством программа стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса не поможет восстановить промышленность, запустить экономику и защитить людей.

«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень», — сказала депутат.

Она добавила, что ситуацию не спасут намерения бороться за расширение квот Украины на рынках Европейского союза. По ее мнению, если квоты и увеличат, то несущественно. Кроме того, украинские предприятия никогда не ориентировались на ЕС, а Украина для Европы остается сырьевым придатком.