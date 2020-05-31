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В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская. Ее мнение опубликовано на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По словам Королевской, согласованная украинским правительством программа стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса не поможет восстановить промышленность, запустить экономику и защитить людей.

«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень», — сказала депутат.

Депутат Рады от «Слуги народа» заявил о гибели украинской промышленности
Политика
Фото: Oleksandr Rupeta / Zuma / Global Look Press

Она добавила, что ситуацию не спасут намерения бороться за расширение квот Украины на рынках Европейского союза. По ее мнению, если квоты и увеличат, то несущественно. Кроме того, украинские предприятия никогда не ориентировались на ЕС, а Украина для Европы остается сырьевым придатком.

Королевская также добавила, что украинской промышленности может помочь снятие экономической блокады с Донбасса, так как он всегда выполнят роль «добытчика сырья».

В июле прошлого года Украина продлила до конца 2020 года эмбарго на ввоз товаров из России. Кроме того, Киев расширил перечень товаров, ввоз которых из России запрещен. В него попали любые виды цемента и сырья для его изготовления, минеральные удобрения, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальная посуда, автомобили, мотоциклы, тракторы, различная одежда и пр. По данным экспертов, эмбарго затронет поставки как минимум на $530 млн. В Киеве заявляли, что расширение перечня является ответом на аналогичные действия Москвы.

Теги: Верховная Рада, Украина, промышленность
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