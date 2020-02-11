Депутат Рады от «Слуги народа» заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность. Об этом он сказал в эфире телеканала «112», ролик размещен на YouTube.

По словам Дубинского, объем промышленного производства на Украине снижается впервые с 2015 года. «Нужно создавать Министерство промышленности и ее восстанавливать», — считает депутат. Он отметил, что не понимает, почему «в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза после его распада, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет Министерства промышленности».

По словам Дубинского, вместо этого украинские власти «меняют кровати», имея в виду смену членов правительства.

10 февраля глава украинского кабинета министров Алексей Гончарук сообщил о планах укрепления в правительстве экономического и социального блоков. По его словам, кабмин собирается работать над привлечением инвестиций и для этого «точно нужен человек в правительстве», который займется координацией экономики, энергетики и инфраструктуры. Гончарук отметил, что это может быть новый вице-премьер.