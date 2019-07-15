Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

Изменения в постановления предполагают запрет на импорт российских товаров до конца 2020 года

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал изменения в постановление правительства о запрете ввоза в страну товаров из России. Документ, датированный 5 апреля, опубликован в понедельник.

В соответствии с изменениями, если раньше эмбарго действовало до 31 декабря 2019 года, то теперь срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.

В конце июня украинское правительство расширило перечень товаров, ввоз которых из России запрещен. В него попали любые виды цемента и сырья для его изготовления, минеральные удобрения, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальная посуда, автомобили, мотоциклы, тракторы, футболки, майки, джемперы, пуловеры, колготки, бюстгальтеры, корсеты, подтяжек, фанера и пр. По данным экспертов, эмбарго затронет поставки как минимум на $530 млн.

В Киеве заявили, что расширение перечня является ответом на аналогичные действия Москвы. В середине апреля Дмитрий Медведев объявил о новых ограничениях на торговлю с Киевом. Речь шла об украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн. Помимо этого очень сильно ограничен вывоз на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также угля.

В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.



В свою очередь, правительство России 29 декабря расширило список запрещенных к ввозу с Украины товаров, включив в него пиво, вино, шоколад, подсолнечное масло, сеялки, щебень, картон и т.д.