Украина обнародовала запрет на импорт автомобилей и спичек из России

Украина обнародовала запрет на импорт автомобилей и спичек из России

Объем импорта товаров, которые подпали под санкции, в прошлом году составил более $500 млн. В будущем запрет затронет и поставки железнодорожных вагонов

Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg

Украинское правительство опубликовало постановление о поправках к перечню товаров из России, которые запрещены к ввозу в страну. Решение расширить санкции кабинет министров страны принял 15 мая.

Согласно постановлению с 1 июля с территории России запрещен ввоз любых видов цемента и сырья для его изготовления, минеральных удобрений, кормов для животных, спичек, обоев, проводов, труб, стальной посуды, автомобилей, мотоциклов, тракторов, футболок, маек, джемперов, пуловеров, колготок, бюстгальтеров, корсетов, подтяжек, фанеры и пр.

Также под запретом окажется ввоз бывших в употреблении вагонов, но это ограничение вступит в силу только с марта 2020 года.

«Это самое значительное за последние три года расширение списка запрещенных товаров, ввозимых из РФ (…) Под эмбарго подпали все виды минеральных удобрений, импортируемых из РФ, а также большинство товаров, предназначенных для конечного потребления», — прокомментировала партнер украинской юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Алена Омельченко.