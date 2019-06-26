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Украина обнародовала запрет на импорт автомобилей и спичек из России
Объем импорта товаров, которые подпали под санкции, в прошлом году составил более $500 млн. В будущем запрет затронет и поставки железнодорожных вагонов
Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg

Украинское правительство опубликовало постановление о поправках к перечню товаров из России, которые запрещены к ввозу в страну. Решение расширить санкции кабинет министров страны принял 15 мая.

Согласно постановлению с 1 июля с территории России запрещен ввоз любых видов цемента и сырья для его изготовления, минеральных удобрений, кормов для животных, спичек, обоев, проводов, труб, стальной посуды, автомобилей, мотоциклов, тракторов, футболок, маек, джемперов, пуловеров, колготок, бюстгальтеров, корсетов, подтяжек, фанеры и пр.

Также под запретом окажется ввоз бывших в употреблении вагонов, но это ограничение вступит в силу только с марта 2020 года.

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«Это самое значительное за последние три года расширение списка запрещенных товаров, ввозимых из РФ (…) Под эмбарго подпали все виды минеральных удобрений, импортируемых из РФ, а также большинство товаров, предназначенных для конечного потребления», — прокомментировала партнер украинской юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Алена Омельченко.

Самый большой удар украинское решение нанесет по поставкам минеральных удобрений. Россия в 2018 году экспортировала на Украину удобрений на $351 млн (данные ФТС России) — теперь эти поставки должны прекратиться.

Остальные крупнейшие позиции, которым закрывается доступ на украинский рынок, — это:

  • легковые автомобили и другие автотранспортные средства — экспорт из России составил $50 млн в 2018 году;
  • железнодорожные вагоны — $41,4 млн;
  • цемент — $29,6 млн;
  • различные трикотажные изделия (жакеты, свитеры, костюмы, обувь) — $23,4 млн;
  • фанера — $18,9 млн;
  • обои — $6,8 млн;
  • винты, болты и гайки — $6,7 млн.

Таким образом, эмбарго затронет поставки как минимум на $530 млн.

Расширение санкций — реакция Киева на аналогичный шаг Москвы. Премьер Дмитрий Медведев в апреле, за три дня до голосования во втором туре президентских выборов на Украине, объявил, что, среди прочего, нефть, нефтепродукты и уголь экспортировать в страну можно будет только по отдельным разрешениям.

Авторы: Андрей Гатинский, Иван Ткачёв
Теги: Украина, Санкции
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