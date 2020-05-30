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В Москве у здания МВД третий день подряд прошли задержания

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

У здания столичного МВД на Петровке задержаны четыре человека, выступившие в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Об этом сообщил РБК глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. О задержаниях также сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента и ТАСС со ссылкой на источник.

«Сегодня во второй раз меня задержали возле здания московского МВД. Сейчас со мной в автозаке находятся муниципальные депутаты Елена Филина, Дмитрий Зеленов и мой помощник Дмитрий Кисиев», — рассказал он.

По словам Морева, задержанные в начале акции подошли к сотрудникам полиции и объяснили им, что одиночный пикет не является нарушением. «После этого Елена Филина развернула плакат и ее сразу забрали. Потом я развернул плакат, простоял около минуты и тоже был задержан. У Дмитрия Кисиева изъяли рюкзак непонятно по какой причине», — отметил депутат.

В ГУ МВД России по Москве не смогли предоставить РБК оперативную информацию.

Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
Общество
Илья Азар

Азара задержали у здания столичной полиции 26 мая во время одиночного пикета в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова, арестованных по обвинениям в вымогательстве и распространении порнографии. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и арестовал его на 15 суток.

После этого в поддержку Азара на Петровку вышли журналисты и политические активисты. 28 мая полиция задержала около десяти человек, в том числе главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и ведущего телеканала «Дождь» Михаила Фишмана. На следующий день выступления продолжились: у здания МВД были задержаны депутаты Сергей Митрохин, Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина, Сергей Цукасов, Елена Русакова, а также авторы канала «Другое мнение» Наталья Черникова, Иван Егоров и журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.

Теги: новости РБК, задержания, полиция, депутат
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