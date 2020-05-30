В Москве у здания МВД третий день подряд прошли задержания

Фото: Максим Шеметов / Reuters

У здания столичного МВД на Петровке задержаны четыре человека, выступившие в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Об этом сообщил РБК глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. О задержаниях также сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента и ТАСС со ссылкой на источник.

«Сегодня во второй раз меня задержали возле здания московского МВД. Сейчас со мной в автозаке находятся муниципальные депутаты Елена Филина, Дмитрий Зеленов и мой помощник Дмитрий Кисиев», — рассказал он.

По словам Морева, задержанные в начале акции подошли к сотрудникам полиции и объяснили им, что одиночный пикет не является нарушением. «После этого Елена Филина развернула плакат и ее сразу забрали. Потом я развернул плакат, простоял около минуты и тоже был задержан. У Дмитрия Кисиева изъяли рюкзак непонятно по какой причине», — отметил депутат.

В ГУ МВД России по Москве не смогли предоставить РБК оперативную информацию.