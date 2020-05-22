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НАК показал видео с места контртеррористической операции в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане. Видео поступило в РБК.

На кадрах можно увидеть сотрудников правоохранительных органов, технику, задействованную в спецоперации, а также вертолет. Также можно услышать звуки стрельбы.

Видео: НАК
Видео: НАК

Режим контртеррористической операции в республике ввели утром 22 мая.

Операция проходила в Хасавюртовском районе республики.

По итогам спецоперации были ликвидированы шесть боевиков, связанных с с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». По данным НАК, они готовили теракты и собирались заниматься вымогательством средств у предпринимателей для финансирования своей деятельности.

При попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление и ранили одного из сотрудников спецназа.

Теги: Дагестан, спецоперация
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