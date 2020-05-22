НАК показал видео с места контртеррористической операции в Дагестане
Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане. Видео поступило в РБК.
На кадрах можно увидеть сотрудников правоохранительных органов, технику, задействованную в спецоперации, а также вертолет. Также можно услышать звуки стрельбы.
Режим контртеррористической операции в республике ввели утром 22 мая.
Операция проходила в Хасавюртовском районе республики.