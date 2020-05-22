НАК показал видео с места контртеррористической операции в Дагестане

По итогам спецоперации были ликвидированы шесть боевиков, связанных с с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». По данным НАК, они готовили теракты и собирались заниматься вымогательством средств у предпринимателей для финансирования своей деятельности.

При попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление и ранили одного из сотрудников спецназа.