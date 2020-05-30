Попова оценила влияние мутаций вируса на появление вакцины

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Проведенные исследования показывают небольшое число мутаций коронавируса, что позволяет разработать эффективную вакцину. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на канале «Россия 1».

«Ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной», — сообщила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора говорила, что вирус «абсолютно точно» не обладает высокой изменчивостью. Она отмечала, что уже описаны около десятков мутаций, однако это нормальная особенность микроорганизмов.

Доцент кафедры биохимии Оксфордского университета Алфредо Кастелло Паломарес сообщил РБК, что у SARS-Cov2 более низкая способность мутировать, чем у других РНК-содержащих вирусов. В то же время, по его словам, беспокойство вызывают некоторые свидетельства того, что антитела к этому вирусу остаются в крови человека только на небольшой период — один-два года.