Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

Для своевременного выявления меланомы нужно обращать внимание на появление новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте. Об этом в Instagram сообщил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Он отметил, что меланома может возникнут на теле человека, у которого нет ни одной родинки, однако наличие родинок и родимых пятен не означает наличие заболевания.

По его словам, о злокачественном перерождении родинки может свидетельствовать ее стремительный рост, изменение цвета, поверхности и форм, появление зуда, боли и других неприятных ощущений. Помимо этого образование может начать мокнуть или периодически кровоточить.

«В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу», — сказал Каприн.