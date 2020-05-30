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Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

Для своевременного выявления меланомы нужно обращать внимание на появление новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте. Об этом в Instagram сообщил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Он отметил, что меланома может возникнут на теле человека, у которого нет ни одной родинки, однако наличие родинок и родимых пятен не означает наличие заболевания.

По его словам, о злокачественном перерождении родинки может свидетельствовать ее стремительный рост, изменение цвета, поверхности и форм, появление зуда, боли и других неприятных ощущений. Помимо этого образование может начать мокнуть или периодически кровоточить.

Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком из-за эпидемии COVID
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу», — сказал Каприн.

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса. По его словам, это происходит за счет того, что опухоль забирает часть белка. Врач-онколог Игорь Долгополов говорил РБК, что любая быстрорастущая ткань форсируется в основном за счет белка, а также использует жиры или глюкозу как источник энергии, чтобы усваивать белок.

По словам заведующего отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Ильи Черниковского, из-за эпидемии коронавируса число тяжелых онкологических больных может возрасти к осени. Он отметил, что сейчас приостановлены все обследования, поэтому снизилось выявление онкологии на ранней стадии. В депздраве Москвы заявляли, что онкологическим пациентам оказывают медицинскую помощь в полном объеме, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Теги: Минздрав, онкология
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