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Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сообщения СМИ о том, что из-за пандемии коронавирусной инфекции помощь онкологическим больным оказывается в меньшем объеме, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении депздрава Москвы.

«Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день», — отметили в департаменте.

Так, при диагностировании онкологических заболеваний все необходимые медицинские мероприятия, в том числе лучевая терапия, плановая химиотерапия и хирургическое вмешательство проводятся в назначенные сроки.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Из-за того, что некоторые федеральные клиники были перепрофилированы или закрыты на карантин, пациентов перевели в московские стационары без прерывания лечения. Некоторые онкобольные с начала апреля получают лечение, не выходя из дома.

Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава, академик РАН Иван Стилиди также заявил, что онкологическая служба страны продолжает работать и оказывать помощь, несмотря на эпидемию. Его слова передала РБК пресс-служба министерства.

«Помощь людям с онкологическими заболеваниями оказывается. Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь. И у нас в центре, и в региональных онкологических диспансерах выполняются операции, проводится лучевая и химиотерапия; на местах принимают онкологи», — рассказал он.

Стилиди призвал людей быть внимательными к своему здоровью, не игнорировать недомогание, слабость, любые другие изменения в самочувствии и сразу же обращаться за консультацией к специалисту, особенно в условиях временной приостановки диспансеризации граждан.

Ранее заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский спрогнозировал рост числа тяжелых онкобольных к осени из-за эпидемии коронавируса. По его словам, все обследования были приостановлены, из-за чего снизилось выявление онкологии на ранней стадии. Он также отметил, что специализирующиеся на лечении рака больницы перепрофилируют для лечения коронавируса.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: онкология, опровержение, лечение, коронавирус
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