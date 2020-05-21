Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным

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Сообщения СМИ о том, что из-за пандемии коронавирусной инфекции помощь онкологическим больным оказывается в меньшем объеме, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении депздрава Москвы.

«Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день», — отметили в департаменте.

Так, при диагностировании онкологических заболеваний все необходимые медицинские мероприятия, в том числе лучевая терапия, плановая химиотерапия и хирургическое вмешательство проводятся в назначенные сроки.

Из-за того, что некоторые федеральные клиники были перепрофилированы или закрыты на карантин, пациентов перевели в московские стационары без прерывания лечения. Некоторые онкобольные с начала апреля получают лечение, не выходя из дома.