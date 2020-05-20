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Власти китайского Уханя запретили разводить и есть диких животных

Строгие ограничения на оборот диких животных ввели власти китайского Уханя. В течение пяти лет строго запрещено употреблять диких животных в пищу, разводить, продавать, покупать, рекламировать, а также охотиться
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

Полный запрет на употребление в пищу и разведение с этой целью диких животных ввели власти китайского города Ухань, откуда началась мировая пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Запрещены также охота на диких животных и торговля ими. 

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городских властей Уханя. Ограничения действуют со дня опубликования документа сроком на пять лет.

Запрет касается всех наземных диких животных. Охота разрешена только в целях научных исследований, регулирования популяции и в других особых обстоятельствах. Для нее следует получить лицензию властей. Искусственное разведение диких животных допускается только в целях сохранения видов, научных исследований и демонстрации животных с одобрения контролирующих органов.

Предприятия и домашние хозяйства, которые разводили диких животных, получат компенсацию.

Полностью запрещена не только торговля дикими животными, но и реклама этой деятельности. «Ни одна организация и физическое лицо не должны размещать рекламу, делать вывески или рецепты, рекламировать, призывать, побуждать к употреблению запрещенных видов диких животных и их продуктов, а также заниматься незаконной торговлей дикими животными», — гласит постановление.

Все ранее выданные лицензии на охоту, искусственное разведение и на другую эксплуатацию диких животных в целях потребления аннулируются и изымаются.

Решение принято в соответствии с постановлениями постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей о запрете незаконной торговли дикими животными, борьбе с злоупотреблением пищей диких животных, незаконной охоте, торговле, транспортировке, потреблении диких животных и других незаконных действиях.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Китай, коронавирус, дикие животные
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