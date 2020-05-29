Венедиктов сообщил об извинениях начальника ОВД за задержание журналистов

Алексей Венедиктов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Начальник отдела внутренних дел (ОВД) «Хамовники» Сергей Артемов извинился перед журналистами «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым, которых 29 мая задержали во время пикетов в поддержку арестованного журналиста и активиста Ильи Азара. Об этом в своем Telegram-канале написал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Они отпущены без составления протокола», — сообщил он. По словам Фельгенгауэр, сотрудники полиции, которые их задержали, не извинялись. «Нас с Татьяной отпустили из ОВД «Хамовники» без составления протоколов. Начальник отделения извинился в устной форме, громогласно произнес: «Они свободны, они ни в чем не виноваты», — сказал РБК Александр Плющев.

Во время пикетов 29 мая у здания управления МВД по Москве журналисты показывали полицейским удостоверения и заявляли, что работают, а не участвуют в акции. Однако сотрудники полиции потребовали от них редакционные задания, но не получили их и задержали журналистов.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В своем Telegram-канале Венедиктов также написал, что задержание журналистов можно квалифицировать как воспрепятствование их законной профессиональной деятельности (ст. 144 УК). Он назвал «бредом и чушью» требование полицейских редакционного задания, так как в указе мэра Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности указано только редакционное удостоверение.