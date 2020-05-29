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Венедиктов сообщил об извинениях начальника ОВД за задержание журналистов

Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Начальник отдела внутренних дел (ОВД) «Хамовники» Сергей Артемов извинился перед журналистами «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым, которых 29 мая задержали во время пикетов в поддержку арестованного журналиста и активиста Ильи Азара. Об этом в своем Telegram-канале написал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Они отпущены без составления протокола», — сообщил он. По словам Фельгенгауэр, сотрудники полиции, которые их задержали, не извинялись. «Нас с Татьяной отпустили из ОВД «Хамовники» без составления протоколов. Начальник отделения извинился в устной форме, громогласно произнес: «Они свободны, они ни в чем не виноваты», — сказал РБК Александр Плющев.

Во время пикетов 29 мая у здания управления МВД по Москве журналисты показывали полицейским удостоверения и заявляли, что работают, а не участвуют в акции. Однако сотрудники полиции потребовали от них редакционные задания, но не получили их и задержали журналистов.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В своем Telegram-канале Венедиктов также написал, что задержание журналистов можно квалифицировать как воспрепятствование их законной профессиональной деятельности (ст. 144 УК). Он назвал «бредом и чушью» требование полицейских редакционного задания, так как в указе мэра Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности указано только редакционное удостоверение.

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Главред «Эха» рассказал «Интерфаксу», что Фельгенгауэр и Плющеву также выдали рабочие пропуска в соответствии с указом мэра. «Таким образом, был нарушен указ мэра, что журналисты работают на улицах города, выполняя свой профессиональный долг», — сказал он. По его словам, он сообщил о произошедшем пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой и первому замглавы аппарата мэра Алексею Немерюку.

Венедиктов заявил, что накануне сотрудники «Эха» приходили участвовать в пикетах не как журналисты, однако сегодня, 29 мая, они имели пресс-карты и не участвовали в пикете.

Задержания у здания московского управления МВД на Петровке продолжаются вторые сутки. Там проходят пикеты в поддержку арестованного на 15 суток Ильи Азара. В столичном главке МВД назвали пикеты незаконными из-за того, что в Москве из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, который запрещает публичные мероприятия.

По данным «ОВД Инфо», входе пикетов 29 мая задержали более 20 человек. Среди задержанных оказались депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Сергей Цукасов, председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и другие.

Накануне Плющева и Фельгенгауэр также задерживали, они выходили на пикет в качестве активистов.

Журналиста Илью Азара арестовали за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова. Против Воронцова возбудили дело о вымогательстве и незаконном обороте порнографических материалов, по которому также проходит Худяков. Их обоих арестовали.

Теги: «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов, журналисты, СМИ, полиция
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