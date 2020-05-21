Собянин заявил о неподходящем времени для возвращения работников в офисы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Возвращать работников в офисы «в полном объеме» пока рано, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на сайте мэра.

«Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме», — сказал он.

Согласно указу, подписанному мэром Москвы, работодатели с 21 мая обязаны минимизировать присутствие сотрудников на рабочих местах. Для этого работодатели имеют право аннулировать цифровые пропуска сотрудникам, присутствие которых на рабочих местах не требуется.

Они могут это сделать это через личный кабинет юридического лица и индивидуального предпринимателя на сайте мэра и правительства Москвы.