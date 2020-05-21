Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 12:59
В Думе рассказали о доступе спецслужб к новому реестру данных о россиянах Политика, 20:06 РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России Спорт, 20:02 Конец экспириенс-экономики: что будет дальше Футурология, 20:00  Суд раскрыл требования подавшей иск о блокировке YouTube компании Общество, 19:59 Росавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах Общество, 19:57 Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу Политика, 19:49 Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу Общество, 19:47 Юристы оценили инициативу Совфеда о появлении «самоизоляции» в законах Общество, 19:40 Собянин заявил о неподходящем времени для возвращения работников в офисы Общество, 19:38 Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками Общество, 19:32 Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве Общество, 19:32 В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом Политика, 19:31 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:23 Министр спорта поддержал возобновление чемпионата России по футболу Спорт, 19:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин заявил о неподходящем времени для возвращения работников в офисы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Возвращать работников в офисы «в полном объеме» пока рано, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на сайте мэра.

«Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме», — сказал он.

Согласно указу, подписанному мэром Москвы, работодатели с 21 мая обязаны минимизировать присутствие сотрудников на рабочих местах. Для этого работодатели имеют право аннулировать цифровые пропуска сотрудникам, присутствие которых на рабочих местах не требуется.

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Общество
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Они могут это сделать это через личный кабинет юридического лица и индивидуального предпринимателя на сайте мэра и правительства Москвы.

В конце марта в России ввели режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса, в регионах ввели режим самоизоляции. Позднее президент России Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней завершается, однако снимать ограничения необходимо постепенно. Принимают решения о снятии ограничений региональные власти.

Власти Москвы с 12 мая открыли стройки и промышленные предприятия, однако режим самоизоляции в городе действует до 31 мая. В столице также ввели масочный режим и обязательное ношение перчаток в общественных местах.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Москва, коронавирус, Сергей Собянин
Материалы по теме
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Общество
Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter