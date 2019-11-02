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Украина заявила о туристическом буме в Чернобыле из-за сериала HBO
По данным Киева, с начала 2019 года чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 тыс. человек, в основном иностранцы. В июле президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле «туристического магнита»
Фото: РИА Новости

С начала 2019 года чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 тыс. человек, что стало рекордом. Об этом говорится в сообщении в Facebook госагентства Украины.

Запись в facebook пользователя dazv.gov.ua

Как пишет ведомство, рост посещаемости начался весной — это произошло из-за появления электронного пропуска для входа в зону, а также в связи с повышенным интересом к чернобыльской АЭС из-за выхода мини-сериала HBO.

По данным агентства, 80% туристов приезжают из-за границы, в первую очередь из Великобритании (15,7 тыс. человек), Польши (9,3 тыс.), Германии (7,8 тыс.), США (5,5 тыс.) и Чехии (4 тыс.). Среди украинцев Чернобыль посетили 22,4 тыс. человек.

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«За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности водные и воздушные установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов — это только начало реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения во исполнение указа президента», — прокомментировал цифры Кирилл Гарник, помощник директора ГП ЦОТИЗ, которое обеспечивает организацию туризма в зоне ЧАЭС.

В июле президент Владимир Зеленский подписал указ, который, по его словам, должен превратить Чернобыль «в одну из точек экономического роста новой Украины». Он отмечал, что речь идет о создании зеленого коридора для туристов, который должен предотвратить мелкую коррупцию на месте, а также о снятии ряда ограничений, включая запрет на видеосъемку в зоне отчуждения.

Сериал компании HBO «Чернобыль», повествующий о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, получил три премии «Эмми» и, в частности, был признан лучшим мини-сериалом года.

Автор: Артём Губенко
Теги: Украина, туризм, Чернобыль
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