Украина заявила о туристическом буме в Чернобыле из-за сериала HBO

По данным Киева, с начала 2019 года чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 тыс. человек, в основном иностранцы. В июле президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле «туристического магнита»

Фото: РИА Новости

С начала 2019 года чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 тыс. человек, что стало рекордом. Об этом говорится в сообщении в Facebook госагентства Украины.

Запись в facebook пользователя dazv.gov.ua

Как пишет ведомство, рост посещаемости начался весной — это произошло из-за появления электронного пропуска для входа в зону, а также в связи с повышенным интересом к чернобыльской АЭС из-за выхода мини-сериала HBO.

По данным агентства, 80% туристов приезжают из-за границы, в первую очередь из Великобритании (15,7 тыс. человек), Польши (9,3 тыс.), Германии (7,8 тыс.), США (5,5 тыс.) и Чехии (4 тыс.). Среди украинцев Чернобыль посетили 22,4 тыс. человек.