Протоиерей Смирнов выписался из больницы

Димитрий Смирнов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Главу патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, который ранее заболел COVID-19, выписали из больницы. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своем сайте.

«Случилось чудо: не только меня выписали, но даже на день раньше», — сказал священник. Он уточнил, что до православного праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа) пробудет в «затворе», то есть в добровольной изоляции.

В начале мая источник РБК в московском патриархате и столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы, где Смирнов является настоятелем, сообщил, что у него подтвердили коронавирус. Протоиерей храма Александр Березовский заявил РБК, что священнослужителя госпитализировали.