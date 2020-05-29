Протоиерей Смирнов выписался из больницы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 14:01
«Яндекс» разрешил сотрудникам остаться на удаленной работе на все лето Бизнес, 18:42 У газеты «Ведомости» сменился владелец Бизнес, 18:41 Что такое экологический каркас города и зачем он нужен Зеленая экономика, 18:30  Разнообразь и властвуй: почему надо строить команду из непохожих профи РБК и Сколково, 18:29 NYT узнала об отказе УЕФА проводить финал Лиги чемпионов в Стамбуле Спорт, 18:27 Бегство инвесторов с бирж и «черный» майнинг. Главные новости за 2 минуты Крипто, 18:25 Внук Примакова стал основным кандидатом на пост главы Россотрудничества Политика, 18:21 Трамп решил приравнять соцсети к СМИ Политика, 18:20 «Ахмат» продлил контракт с Глушаковым и еще тремя игроками Спорт, 18:16 Зону отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине открыли для посещения Общество, 18:08 Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Политика, 18:06 Бомбардировщики США впервые пролетели над Европой с украинскими Су-27 Политика, 18:05 Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток Общество, 18:02 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 17:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Протоиерей Смирнов выписался из больницы

Димитрий Смирнов
Димитрий Смирнов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Главу патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, который ранее заболел COVID-19, выписали из больницы. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своем сайте.

«Случилось чудо: не только меня выписали, но даже на день раньше», — сказал священник. Он уточнил, что до православного праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа) пробудет в «затворе», то есть в добровольной изоляции.

В РПЦ заявили о чрезвычайно сложном материальном положении из-за эпидемии
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В начале мая источник РБК в московском патриархате и столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы, где Смирнов является настоятелем, сообщил, что у него подтвердили коронавирус. Протоиерей храма Александр Березовский заявил РБК, что священнослужителя госпитализировали.

Протоиерей Смирнов объяснил необходимость освящения РПЦ ядерного оружия
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Ранее Смирнов во время проповеди после литургии в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы назвал коронавирус «чрезвычайно полезным явлением», поскольку во время эпидемии среди людей стало меньше эгоизма.

В интервью телеканалу «Звезда» священник также отметил, что распространение COVID-19 является «попущением Божьим», которое должно заставить людей задуматься. В то же время протоиерей сказал, что «эта эпидемия — это не шутки», и указал на соблюдение дезинфекционных мер в храмах РПЦ.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: РПЦ, Дмитрий Смирнов, коронавирус
Материалы по теме
Протоиерея Смирнова госпитализировали с коронавирусом
Общество
В РПЦ заявили о чрезвычайно сложном материальном положении из-за эпидемии
Общество
В РПЦ сообщили о госпитализации нового настоятеля Елоховского собора
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter