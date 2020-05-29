В России провели более 10 млн тестов на коронавирус

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В России по состоянию на 28 мая провели более 10 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Как уточняет федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за последние сутки было выполнено 299 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением остаются более 305 тыс. человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова 20 мая назвала Россию «абсолютным лидером по миру» по количеству проведенных лабораторных тестов на коронавирус.

Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по числу проведенных тестов Россия уступает США, где проведено более 15,7 млн исследований.

Ранее, 16 мая, президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объем тестирования населения на COVID-19. На тот момент в стране было проведено более 6 млн тестов.