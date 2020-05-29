На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции по региону.
«Следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 296 «Хулиганство», ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами», ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК Украины», — говорится в сообщении.
По данным полиции, перестрелка произошла между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками на одной из улиц Броваров около 07:15 (совпадает с мск) 29 мая.