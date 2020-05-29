На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали десять вооруженных мужчин. Оружие, в том числе ножи и пистолеты, было изъято.

Позднее стало известно, что число задержанных увеличилось до 11 — двое местных жителей и девять человек из Винницкой области. С ними проводят следственные действия, а также осуществляются обыски по месту их жительства.

Как позднее сообщил в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко, число задержанных достигло 21. Он также рассказал, что ранения из травматического оружия в ходе перестрелки получили три человека.

Ранее, 24 мая, в Москве произошла перестрелка на парковке около ЖК «Ясный» на Каширском шоссе. В перестрелке участвовали по меньшей мере восемь человек, которые потом скрылись с места преступления на машинах. Полиция задержала троих подозреваемых, после чего суд арестовал их до 24 июня.

