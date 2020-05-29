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На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции по региону.

«Следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 296 «Хулиганство», ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами», ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК Украины», — говорится в сообщении.

По данным полиции, перестрелка произошла между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками на одной из улиц Броваров около 07:15 (совпадает с мск) 29 мая.

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Фото: РБК

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали десять вооруженных мужчин. Оружие, в том числе ножи и пистолеты, было изъято.

Позднее стало известно, что число задержанных увеличилось до 11 — двое местных жителей и девять человек из Винницкой области. С ними проводят следственные действия, а также осуществляются обыски по месту их жительства.

Как позднее сообщил в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко, число задержанных достигло 21. Он также рассказал, что ранения из травматического оружия в ходе перестрелки получили три человека.

Ранее, 24 мая, в Москве произошла перестрелка на парковке около ЖК «Ясный» на Каширском шоссе. В перестрелке участвовали по меньшей мере восемь человек, которые потом скрылись с места преступления на машинах. Полиция задержала троих подозреваемых, после чего суд арестовал их до 24 июня.
 

Теги: Украина, задержание, перестрелка, уголовное дело
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