Власти Москвы исключили введение новых штрафов за отсутствие масок

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В Москве не будут введены новые штрафы после того, как с 1 июня масочно-перчаточный режим станет обязательным, однако ранее установленная ответственность действовать не перестанет. Об этом ТАСС заявил глава Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Он напомнил, что с начала лета москвичи должны будут носить маски в любых местах вне дома, а в помещениях обязательны не только маски, но и перчатки.

«Если житель города нарушит установленные требования, то может быть привлечен к административной ответственности. <...>. За отсутствие маски на улице сотрудники полиции также могут оштрафовать на 4 тыс. руб.», — отметил Данчиков.

Начальник Главконтроля столицы подчеркнул, что ответственность за нарушение режима предусмотрена в столичном КоАП.