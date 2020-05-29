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Власти Москвы исключили введение новых штрафов за отсутствие масок

Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

В Москве не будут введены новые штрафы после того, как с 1 июня масочно-перчаточный режим станет обязательным, однако ранее установленная ответственность действовать не перестанет. Об этом ТАСС заявил глава Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Он напомнил, что с начала лета москвичи должны будут носить маски в любых местах вне дома, а в помещениях обязательны не только маски, но и перчатки.

«Если житель города нарушит установленные требования, то может быть привлечен к административной ответственности. <...>. За отсутствие маски на улице сотрудники полиции также могут оштрафовать на 4 тыс. руб.», — отметил Данчиков.

Начальник Главконтроля столицы подчеркнул, что ответственность за нарушение режима предусмотрена в столичном КоАП.

Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Масочный режим в Москве был введен 12 мая, когда заработали промышленные предприятия и стройки. Тогда жителей столицы обязали носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. За нарушение был предусмотрен штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая объявил, что с 1 июня ношение масок для москвичей станет обязательным при любом выходе из дома. Режим был ужесточен после того, как горожанам разрешили выходить гулять и заниматься спортом в установленные часы.

По последним данным, в Москве с начала пандемии выявили 175 829 случаев коронавируса, 74 725 человек выздоровели, общее число летальных случаев достигло 2 330.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, штрафы, маски, коронавирус
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