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Финансы ,  
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Минфин Украины погасил евробонды под гарантии США на $1 млрд

Министерство финансов Украины
Министерство финансов Украины (Фото: wikipedia.org)

Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США на общую сумму более $1 млрд. Евробонды были выпущены в 2015 году под 1,847% в год. Об этом сообщил Минфин Украины.

«Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014–2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

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Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Погашение евробондов, выпущенных в 2016 году, планируется в сентябре 2021 года.

Ранее Верховный суд Великобритании начал слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на $3 млрд.

В декабре также «Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд. Объем книги заявок, по последним данным, превысил $5,6 млрд. Почти треть выпуска купили инвесторы из США.

Теги: Украина, евробонды, Облигации
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