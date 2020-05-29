Минфин Украины погасил евробонды под гарантии США на $1 млрд

Министерство финансов Украины (Фото: wikipedia.org)

Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США на общую сумму более $1 млрд. Евробонды были выпущены в 2015 году под 1,847% в год. Об этом сообщил Минфин Украины.

«Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014–2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

Погашение евробондов, выпущенных в 2016 году, планируется в сентябре 2021 года.

Ранее Верховный суд Великобритании начал слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на $3 млрд.