«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд под 3,25%

Объем книги заявок, по последним данным, превысил $5,6 млрд

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет. Об этом через пресс-службу Газпромбанка сообщил РБК его первый вице-президент Денис Шулаков. В ходе размещения спрос инвесторов превысил $5,6 млрд: так, вкладчики из США приобрели более 30% размещения, Великобритании —10-11%, континентальной Европы — 17%, Азии — около 15% и России — немного более 20%.

«Это самая крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самое крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года», — заявил Шулаков, отметив, что это самая низкая ставка по евробондам «Газпрома» в долларах за всю историю работы компании на международном рынке. Спрос евробондов в книге заказов инвесторов по ходу размещения составил более $5,6 млрд.

Кроме того, он добавил, что «Газпром» впервые разместился ниже своей вторичной кривой на 8 б. п. «Интересно и то, что «Газпром» разместился с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil [национальная нефтяная компания Саудовской Аравии] и [французская] Total, также размещавшие свои десятилетние выпуски в долларах в течение последних 12 месяцев», — уточнил Шулаков. Организаторами нынешней сделки стали американский JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.

Ранее «Газпром» погасил еврооблигации на $800 млн, выпуск которых был размещен на семь лет в январе 2013 года под 3,85% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S. A., организаторами — BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan и «Метрополь».