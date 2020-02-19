Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 18 фев, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 18 фев, 13:32
Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу Политика, 00:21 «Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд под 3,25% Бизнес, 00:06 Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России Технологии и медиа, 00:00 Бастрыкин взял на контроль дело о подготовке подростками терактов в Керчи Общество, 18 фев, 23:43 Фонд семьи Евтушенкова с партнерами купит немецкие гипермаркеты Real Бизнес, 18 фев, 23:31 В Конституцию впишут гарантии для экс-президентов и статус Совбеза Политика, 18 фев, 23:22 Куратор приемных Медведева стала кандидатом на пост в правительстве Политика, 18 фев, 23:11 Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд Бизнес, 18 фев, 23:09 «Атлетико» и «Ливерпуль» играют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 18 фев, 23:00 Минтруд расширил список профессий для упрощенного получения гражданства Общество, 18 фев, 22:58 РЖД пообещали возить ветеранов Великой Отечественной бесплатно Общество, 18 фев, 22:54 Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100 Общество, 18 фев, 22:50 «Роснефть» назвала санкции США «правовым произволом» Бизнес, 18 фев, 22:41 Одноклассники рассказали о подозреваемых в подготовке теракта в Керчи Общество, 18 фев, 22:13
Бизнес ,  
0 

«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд под 3,25%

Объем книги заявок, по последним данным, превысил $5,6 млрд
Газпром GAZP ₽230,5 -1,39% Купить
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет. Об этом через пресс-службу Газпромбанка сообщил РБК его первый вице-президент Денис Шулаков. В ходе размещения спрос инвесторов превысил $5,6 млрд: так, вкладчики из США приобрели более 30% размещения, Великобритании —10-11%, континентальной Европы — 17%, Азии — около 15% и России — немного более 20%.

«Это самая крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самое крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года», — заявил Шулаков, отметив, что это самая низкая ставка по евробондам «Газпрома» в долларах за всю историю работы компании на международном рынке. Спрос евробондов в книге заказов инвесторов по ходу размещения составил более $5,6 млрд.  

Кроме того, он добавил, что «Газпром» впервые разместился ниже своей вторичной кривой на 8 б. п. «Интересно и то, что «Газпром» разместился с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil [национальная нефтяная компания Саудовской Аравии] и [французская] Total, также размещавшие свои десятилетние выпуски в долларах в течение последних 12 месяцев», — уточнил Шулаков. Организаторами нынешней сделки стали американский JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.

Ранее «Газпром» погасил еврооблигации на $800 млн, выпуск которых был размещен на семь лет в январе 2013 года под 3,85% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S. A., организаторами — BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan и «Метрополь». 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Газпром, евробонды
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter