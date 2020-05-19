В Казани начали проверку после видео с сотрудницей полиции без маски

В управлении МВД по Казани начали служебную проверку после появления в соцсетях видео, на котором сотрудница полиции без маски и перчаток выписывает мужчине штраф за отсутствие маски. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Татарстана. По результатам проверки сотрудницу могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

В управлении добавили, что полицейские в Казани обеспечены масками и перчатками, их обязательно носить при общении с гражданами.

Видео появилось 18 мая в сообществе «Казань онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». На видео видно, как сотрудница полиции оформляет в отношении нарушителя протокол. В этот момент она без перчаток, а ее маска спущена на подбородок. В подписи к видео уточняется, что дело происходит на рынке на улице Голубятникова.

С 12 мая жителей Татарстана обязали носить маску и перчатки в транспорте и общественных местах. По состоянию на 19 мая в республике зафиксировано 2,4 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 1301 человек выздоровел, восемь — умерли.