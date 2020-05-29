Число выписанных в Москве пятый день подряд превысило число заболевших

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве пятый день подряд число вылечившихся от коронавирусной инфекции превысило число заболевших. Это следует из данных оперативного штаба.

Так, по последним данным, в столице за сутки выявили 2 332 новых случая заболевания, тогда как выздоровели 3 474 человека.

Накануне, 28 мая, в Москве зафиксировали 2 054 заболевших и 3 793 вылечившихся, 27 мая — 2 104 заболевших и 5 839 вылечившихся, 26 мая — 2 830 заболевших и 8 033 вылечившихся, 25 мая — 2 560 заболевших и 3 746 тех, кто излечился от COVID-19.

В Москве с 1 июня начнется второй этап смягчения введенных из-за коронавируса ограничений. Жителям столицы разрешат в определенные часы заниматься на улицах спортом и выходить на прогулки.



При этом режим самоизоляции, пропускной режим и масочный режим в Москве сохранятся до 14 июня.