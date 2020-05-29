Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

Компания 2ГИС на основе активности своих пользователей составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса. На уровень 100% не вышел пока ни один город, Сочи и Москве не восстановились даже до 50%

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Лидером индекса восстановления городов России по версии компании 2ГИС стал Новокузнецк, а замыкает рейтинг Сочи. В группу аутсайдеров вошли также Москва, Махачкала и Санкт-Петербург.

Индекс восстановления опирается на показатели мобильности и спроса на товары и услуги у жителей крупных городов. Он учитывает посещение магазинов, торгово-сервисных точек, офисов компаний и показывает объем спроса и уровень привычной активности на улицах городов, а также объем предоставленных онлайн-услуг.

За 100% авторы рейтинга приняли показатели марта 2020 года до введения карантинных мер.

«Таким образом индекс менее 100 говорит о сниженной покупательской активности и мобильности жителей городов по сравнению с мартом 2020 года, более 100 — о полном восстановлении и росте», — говорится в описании методики рейтинга.

По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66. Уровень восстановления Москвы и Сочи на 29 мая составил 42, они заняли последние места в списке. Одинаковое значение индекса — ровно 50 — показали Санкт-Петербург и Махачкала.