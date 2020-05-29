Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 71,1 (+0,04) Quote, 28 мая, 13:51
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 78,26 (+0,35) Quote, 28 мая, 13:51
Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния Общество, 11:13 Что происходит с рынком, когда Трамп пишет в твиттере: 7 ярких примеров Quote, 11:07 Роскачество назвало самый низкокалорийный алкоголь Общество, 11:05 Омбудсмен предложила ограничить продажи в аптеках абортируемых препаратов Общество, 11:01 5G, чип Билла Гейтса и коронавирус: почему люди верят в теории заговора Социальная экономика, 11:00  Многоэтажная Россия: эскроу-счета приведут к исчезновению малоэтажек Pro, 11:00 Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов Экономика, 11:00 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 11:00 Аксаков о криптовалюте как о средстве платежа и сбережений Крипто, 10:59 В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19 Общество, 10:57 Губернатор Приморья продлил срок действия ограничений до 15 июня Общество, 10:50 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая Общество, 10:47 В России за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса Общество, 10:40 В России выявили 8572 новых зараженных коронавирусом Общество, 10:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

Компания 2ГИС на основе активности своих пользователей составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса. На уровень 100% не вышел пока ни один город, Сочи и Москве не восстановились даже до 50%
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Лидером индекса восстановления городов России по версии компании 2ГИС стал Новокузнецк, а замыкает рейтинг Сочи. В группу аутсайдеров вошли также Москва, Махачкала и Санкт-Петербург.

Индекс восстановления опирается на показатели мобильности и спроса на товары и услуги у жителей крупных городов. Он учитывает посещение магазинов, торгово-сервисных точек, офисов компаний и показывает объем спроса и уровень привычной активности на улицах городов, а также объем предоставленных онлайн-услуг.

За 100% авторы рейтинга приняли показатели марта 2020 года до введения карантинных мер.

«Таким образом индекс менее 100 говорит о сниженной покупательской активности и мобильности жителей городов по сравнению с мартом 2020 года, более 100 — о полном восстановлении и росте», — говорится в описании методики рейтинга.

По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66. Уровень восстановления Москвы и Сочи на 29 мая составил 42, они заняли последние места в списке. Одинаковое значение индекса — ровно 50 — показали Санкт-Петербург и Махачкала.

Из данных компании следует, что ни один город в России еще не вернулся на доэпидемический уровень деловой активности и потребления.

Пятерка лидеров выглядит так:

  • Новокузнецк — 88;
  • Набережные челны — 85;
  • Кемерово — 84;
  • Магнитогорск — 84;
  • Курган — 81;

В пятерку городов с самым слабым восстановлением вошли:

  • Ростов-на-Дону — 64;
  • Санкт-Петербург — 50;
  • Махачкала — 50;
  • Москва — 42;
  • Сочи — 42;

Индекс самоизоляции Яндекса показывает неуклонное падение этого показателя в мае во всех крупных городах страны. Так, если в середине апреля он составлял в Москве в среднем 3,4 — 3,2 (на улице мало людей), то к 28 мая он опустился в столице до отметки 1,9 (на улице очень много людей). Причем среди городов с населением больше 1 млн человек это самый низкий показатель в стране. Среди городов с населением до 500 тыс. человек самый высокий уровень самоизоляции зафиксирован в Махачкале — 2,6 (на улице много людей).

В Москве режим повышенной готовности был введен раньше других регионов страны — 5 марта, с тех пор до середины апреля он постоянно ужесточался, вплоть до введения пропускного режима с 15 апреля. С 12 мая в столице разрешили работу строек и промышленных предприятий, с 1 июня власти разрешат работу непродовольственных магазинов и предприятий бытового обслуживания с сохранением строгого пропускного режима и ужесточением требований к ношению масок и перчаток в публичных местах.

В Кемеровской области, где расположен лидер рейтинга Новокузнецк, большинство предприятий вообще не закрывались и продолжают работать «на полную мощность». Как сообщает правительство региона, многие предприятия сейчас «разгоняются и наращивают темпы». Так, интенсивность строительства «выросла на 50% по сравнению с этим же периодом 2019 года», сообщил губернатор Сергей Цивилев. В регионе открыты магазины непродовольственных товаров в отдельно стоящих зданиях, гражданам разрешено гулять по паркам и скверам, в ресторанах работают летние веранды, готовятся к открытию торгово-развлекательные комплексы и туристические центры. 

Индекс уровня ограничений
i
20
0
40
0
60
0
80
0
100
0
Источник: University of Oxford
Данные по миру i

Авторы: Владислав Гордеев, Надежда Федорова
Теги: 2ГИС, Москва, коронавирус
Материалы по теме
Мишустин заявил о завершении работы над планом восстановления экономики
Экономика
Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter