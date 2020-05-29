В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

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Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете».

«Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени», — отметил он.

По словам Дегтярева, решение об открытии пляжей в том или ином регионе России будет приниматься в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Среди регионов, которые будут лидерами в туризме этим летом, он назвал Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым. Глава комитета по туризму также предложил россиянам обратить внимание на такие направления, как Кавказ, Приморье, Калининградская область, Татарстан, Поволжье и Сибирь.