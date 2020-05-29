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Пандемия коронавируса ,  
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В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

Фото: Андрей Зима / Global Look Press
Фото: Андрей Зима / Global Look Press

Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете».

«Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени», — отметил он.

По словам Дегтярева, решение об открытии пляжей в том или ином регионе России будет приниматься в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Среди регионов, которые будут лидерами в туризме этим летом, он назвал Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым. Глава комитета по туризму также предложил россиянам обратить внимание на такие направления, как Кавказ, Приморье, Калининградская область, Татарстан, Поволжье и Сибирь.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора по работе предприятий санитарно-курортной сферы, некоторые из которых он назвал «невыполнимыми».

Среди таких требований он отметил социальную дистанцию на пляжах, обязательное тестирование на коронавирус для всех предприятий этой сферы и туристов и превращение курортного объекта, где была выявлена инфекция, в обсерватор.

В начале мая Аксенов усомнился, что регион будет готов принимать туристов из других регионов с началом курортного сезона.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Госдума, пляжи, открытие, коронавирус
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