Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 71,1 (+0,04) Quote, 13:51
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 78,26 (+0,35) Quote, 13:51
В Москве умерли еще 76 человек с коронавирусом Общество, 22:44 Власти Москвы разъяснили правила прогулок по графику для членов семьи Общество, 22:41 В «Газпром нефти» выразили уверенность в росте финансовых результатов Бизнес, 22:35 Wheely обжаловал решение прокуратуры о нарушениях в работе сервиса Технологии и медиа, 22:30 В Подмосковье возобновили работу автокинотеатры и библиотеки Общество, 22:05 Власти Италии назвали дату возобновления чемпионата по футболу Спорт, 22:01 «Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты Бизнес, 21:54 Вручение премии ТЭФИ перенесли на 2021 год из-за коронавируса Общество, 21:48 Кредиты, ипотека, ликвидность: что поют финансы РБК и Центр поддержки экономики, 21:43 IPO недели: звукозаписывающий гигант Warner Music возвращается на биржу Quote, 21:31 Журналист сообщил об уходе Роналду из «Ювентуса» по окончании сезона Спорт, 21:30 Кузнецова сообщила о рождении седьмого ребенка Общество, 21:28 Почему криптовалюту нельзя запрещать Крипто, 21:25 Счетная палата предложила раскрывать доходы топ-менеджеров госкомпаний Экономика, 21:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

В «Газпром нефти» выразили уверенность в росте финансовых результатов

Газпром нефть RU000A0ZYXV9 ₽1 057,19 -0,56% Купить
Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» завершил капитальный ремонт причальной инфраструктуры
Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» завершил капитальный ремонт причальной инфраструктуры (Фото: gazprom_neft.ru / Instagram)

«Газпром нефть» сможет обеспечить рост финансовых результатов, несмотря на падение добычи нефти. Об этом сообщил замглавы компании по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телеконференции, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас «Газпром нефть» гораздо лучше подготовлена к кризису, чем в 2014 году. У компании больший запас ликвидности, то есть возможности быстро продать активы. Помимо этого, значительно выше рублевая часть долга, в результате чего сокращаются валютные риски в периоды ослабления рубля.

«Мы можем пройти этот кризис, низкие цены на нефть без влияния на наши проекты. Мы обеспечим рост финрезультатов даже без роста добычи», — заявил Янкевич.

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+
Экономика
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Он отметил, что на нефтяном рынке есть позитивные сдвиги, связанные в том числе с усилиями ОПЕК+ и постепенным восстановлением спроса. Янкевич сообщил, что объемы добычи нефти скорректируются, однако добыча на новых проектах может заместить добычу на старых проектах, у которых высокие затраты.

Замглавы «Газпром нефти» заявил, что он уверен в том, что компания сможет выйти из кризиса финансово устойчивой и быстро вернется на стратегическую траекторию.

Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету
Экономика
Александр Дюков

В начале апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, в соглашении участвуют 23 государства. Сделка вступила в силу с 1 мая текущего года, а завершит действие в 2022 году.

Стороны согласились сократить добычу с мая по июнь на 9,7 млн барр. в сутки, с июля — на 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — на 5,8 млн барр. в сутки.

В конце мая ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что Минэнерго и российские нефтяники обсуждают возможность ужесточить обязательства, которые взяла на себя Россия в рамках сделки ОПЕК+.

Теги: «Газпром нефть», добыча нефти
Материалы по теме
Чубайс назвал три фактора сохранения низких цен на нефть в будущем
Экономика
СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+
Экономика
В Минэнерго заявили о беспрецедентном падении спроса на нефть в апреле
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter