В «Газпром нефти» выразили уверенность в росте финансовых результатов

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» завершил капитальный ремонт причальной инфраструктуры (Фото: gazprom_neft.ru / Instagram)

«Газпром нефть» сможет обеспечить рост финансовых результатов, несмотря на падение добычи нефти. Об этом сообщил замглавы компании по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телеконференции, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас «Газпром нефть» гораздо лучше подготовлена к кризису, чем в 2014 году. У компании больший запас ликвидности, то есть возможности быстро продать активы. Помимо этого, значительно выше рублевая часть долга, в результате чего сокращаются валютные риски в периоды ослабления рубля.

«Мы можем пройти этот кризис, низкие цены на нефть без влияния на наши проекты. Мы обеспечим рост финрезультатов даже без роста добычи», — заявил Янкевич.

Он отметил, что на нефтяном рынке есть позитивные сдвиги, связанные в том числе с усилиями ОПЕК+ и постепенным восстановлением спроса. Янкевич сообщил, что объемы добычи нефти скорректируются, однако добыча на новых проектах может заместить добычу на старых проектах, у которых высокие затраты.