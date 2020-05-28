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Кучерена будет представлять интересы главы Россельхознадзора

Анатолий Кучерена
Анатолий Кучерена (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Адвокат Анатолий Кучерена будет представлять интересы главы Россельхознадзора Сергея Данкверта по иску из-за обвинений в вымогательстве. Об этом он сообщил РБК.

«По крайней мере то, что говорит мне мой доверитель, это все не соответствует действительности. Как только я завершу ознакомление с материалами в полном объеме, я подготовлю соответствующее заявление», — сказал он.

Кремль прокомментировал данные о вымогательстве в Россельхознадзоре
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<p>Офис компании &laquo;Млековита&raquo; в&nbsp;Высоке-Мазовецке​, Польша</p>

Ранее СМИ сообщили, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию. По данным РЕН ТВ, в полицию обратился представитель компании и сообщил, что деньги требовали у президента «Млековиты» Даруша Сапиньски и его представителя в России.

Позднее руководство «Млековиты» опровергло информацию о вымогательстве со стороны Данкверта. Представитель компании заявил «РИА Новости», что руководство не знакомо с главой Россельхознадзора.

Россельхознадзор сообщил о подаче иска за нанесение репутационного ущерба в связи с распространением заведомо ложных сведений о руководстве ведомства. В московском управлении МВД заявили, что начали проверку после поступившего заявления от представителя иностранной компании. При этом в главке отметили, что приняли во внимание официальное опровержение руководства «Млековиты».
 

Теги: новости РБК, Сергей Данкверт, Россельхознадзор, Анатолий Кучерена
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