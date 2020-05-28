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Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

Сергей Данкверт
Сергей Данкверт (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявила, что данные о вымогательстве со стороны руководства Россельхознадзора у польской компании «Млековита» не соответствуют действительности. Об этом говорится в комментарии советника руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано, поступившем в РБК.

В документе говорится, что в Генпрокуратуру ранее поступали «аналогичные жалобы» от гражданина Сергеева Я.В. Причем он указывал сумму взятки в $5 млн.

«В информации СМИ, появившейся сегодня, эта сумма снизилась до 500 тысяч долларов. В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшим к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц, а именно Сергеева С.Я. и Есеневского Н.В», — говорится в комментарии.

Материал дополняется.

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