Пандемия коронавируса , 27 мая, 09:41
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Власти заявили о ликвидации дефицита медицинских масок в России
Проблема дефицита защитных масок в России решена, заявил в интервью газете «Коммерсант» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«Сегодня недостатка в масках у нас нет. Для обеспечения медучреждений мы должны по нормативу производить около 1,5 млн штук в сутки, а по факту выпускается сейчас около 6,5 млн масок в сутки», — сказал замминистра.
Он пояснил, что предприятия легкой промышленности в регионах уже изготавливают более 2 млн гигиенических многоразовых масок в сутки, еще более 1,4 млн выпускают подведомственные ФСИН учреждения.
«Всего в стране выпускается около 8–10 млн масок в сутки для медучреждений и бытового потребления», — резюмировал чиновник.
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