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Экономика ,  
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Фото: Иван Руднев / РИА Новости
Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

Данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии, свидетельствуют о том, что прием газа в пункте Мальнов на границе Польши и Германии прекратился с 6:00 четверга по местному времени. До этого он осуществлялся в объеме 11,5 млн киловатт-часов (1,1 млн куб. м газа в час).

По данным польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, на четверг (с 6:00 четверга по 6:00 пятницы) пока не было забронировано мощностей. Сейчас для бронирования доступны 38,3 млн киловатт-часов.

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Экономика
Фото: Сергей Гриц / AP

ТАСС со ссылкой на данные аукционной платформы компании-оператора польской сети газопроводов Gaz-System также сообщает, что мощности польского участка трубопровода Ямал — Европа на текущие сутки пока не забронированы.

С 17 мая поставки российского газа по трубопроводу Ямал — Европа осуществляются на основе аукционов, проводимых Gaz-System. Поставки газа на пункте Мальнов начали постепенно снижаться с 23 мая. Утром 26 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные Gascade передали, что транзит газа по этому трубопроводу через Польшу в Германию был полностью остановлен.

В тот же день вечером «Газпром» сообщил, что продолжает использовать газопровод Ямал — Европа для транзита российского газа в Европу и осуществлять поставки в соответствии с заявками потребителей.

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа было заключено в 1996 году. Оно рассчитано до 2022 года с возможным дальнейшим продлением. В ноябре 2019 года Польша объявила, что Ямальский контракт с «Газпромом» будет расторгнут. Это решение польская государственная нефтегазовая компания PGNiG объяснила стремлением диверсифицировать поставки газа в страну.

Теги: газ, Ямал-Европа
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