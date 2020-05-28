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Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

Данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии, свидетельствуют о том, что прием газа в пункте Мальнов на границе Польши и Германии прекратился с 6:00 четверга по местному времени. До этого он осуществлялся в объеме 11,5 млн киловатт-часов (1,1 млн куб. м газа в час).

По данным польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, на четверг (с 6:00 четверга по 6:00 пятницы) пока не было забронировано мощностей. Сейчас для бронирования доступны 38,3 млн киловатт-часов.

ТАСС со ссылкой на данные аукционной платформы компании-оператора польской сети газопроводов Gaz-System также сообщает, что мощности польского участка трубопровода Ямал — Европа на текущие сутки пока не забронированы.