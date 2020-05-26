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Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкой компании Gascade.

Поставки газа на пункте Мальнов на границе между Польшей и Германией начали постепенно снижаться с 23 мая. Если 25 мая по газопроводу было поставлено более 1 млн куб. м, то утром 26 мая этот показатель составил 25,8 тыс. куб. м, а к 08:00 вовсе достиг нуля.

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Теги: транзит, газ, трубопровод, «Ямал-Европа»
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