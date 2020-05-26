В «Газпроме» заявили о продолжении транзита по газопроводу Ямал — Европа

Фото: Gazprom.ru

Поставки газа про трубопроводу Ямал — Европа продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома», передает ТАСС.

«Газпром» продолжает использовать газопровод Ямал — Европа для транзита российского газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей», — заявили в компании.

Ранее 26 мая данные немецкой компании Gascade показали, что поставки топлива в Германию через Польшу по газопроводу полностью прекратились. По данным компании, транзит на пункте Мальнов, расположенном на границе Германии и Польши, начал постепенно снижаться с 23 мая.

25 мая по трубе было поставлено более 1 млн куб. м. Утром 26 мая объемы транзита сократились до 25,8 тыс. куб. м, а к 8:00 упали до нуля.