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В «Газпроме» заявили о продолжении транзита по газопроводу Ямал — Европа

Фото: Gazprom.ru
Фото: Gazprom.ru

Поставки газа про трубопроводу Ямал — Европа продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома», передает ТАСС.

«Газпром» продолжает использовать газопровод Ямал — Европа для транзита российского газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей», — заявили в компании.

Ранее 26 мая данные немецкой компании Gascade показали, что поставки топлива в Германию через Польшу по газопроводу полностью прекратились. По данным компании, транзит на пункте Мальнов, расположенном на границе Германии и Польши, начал постепенно снижаться с 23 мая.

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Экономика
Фото: Сергей Гриц / AP

25 мая по трубе было поставлено более 1 млн куб. м. Утром 26 мая объемы транзита сократились до 25,8 тыс. куб. м, а к 8:00 упали до нуля.

В ноябре 2019 года Польша объявила о разрыве контракта на транзит газа с Ямала по своей территории после 2022 года. Договор подразумевал ежегодные поставки в Европу 10 млрд куб. м. Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG объяснила такое решение желанием диверсифицировать поставки газа.

Ранее в мае пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что, несмотря на то что транзитный договор с Польшей истекает, поставки газа в Европу будут продолжаться. «Газпром» намеревался бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System.

Теги: «Газпром», транзит, Европа
Материалы по теме
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Экономика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
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