Грызлов заявил о деструктивной позиции Киева по Донбассу

По итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не было принято никаких решений, а Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов. Его слова передает «РИА Новости».

По словам Грызлова, темой видеоконференции стали обстрелы территорий Луганска и Донецка. Он отметил, что были представлены факты о разрушениях инфраструктуры и о пострадавших среди гражданского населения.

«При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты», — заявил Грызлов. По его словам, Украина отказалась принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня. Грызлов рассказал, что на призыв представителей Донбасса продолжить работу над этими мерами украинская делегация удалилась с совещания.

22 мая оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило, что украинские военные обстреляли поселок Верхнеторецкое, из-за чего повреждения получили жилой дом, газопровод и линии электропередачи. Также в районе населенного пункта Ленинское была запущена противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Штаб операции Объединенных сил Украины, в свою очередь передал, что перед этим военные ДНР обстреляли позиции украинских силовиков, в результате чего один военнослужащий был ранен.



22 мая в ДНР сообщили о приведении Народной милиции на режим полной боевой готовности. За два дня до этого в полную боевую готовность привели Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).