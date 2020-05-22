В ДНР сообщили об ответном огне по позициям украинских силовиков

Фото: GeneralStaff.ua / Facebook

Украинские военные обстреляли поселок Верхнеторецкое, в результате обстрела повреждения получили жилой дом, газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщает оперативное командование самопровозглавшенной ДНР.

Кроме того, в направлении позиций Народной милиции в районе населенного пункта Ленинское была запущена противотанковая управляемая ракета (ПТУР), указали в ДНР. Ракета разорвалась, не достигнув цели.

«Ответным огнем из незапрещенного вооружения, огневая точка противника была подавлена», — говорится в сообщении.

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