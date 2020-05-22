Политика , 22 мая, 13:57
0
В ДНР сообщили об ответном огне по позициям украинских силовиков
Украинские военные обстреляли поселок Верхнеторецкое, в результате обстрела повреждения получили жилой дом, газопровод, а также линии электропередачи. Об этом сообщает оперативное командование самопровозглавшенной ДНР.
Кроме того, в направлении позиций Народной милиции в районе населенного пункта Ленинское была запущена противотанковая управляемая ракета (ПТУР), указали в ДНР. Ракета разорвалась, не достигнув цели.
«Ответным огнем из незапрещенного вооружения, огневая точка противника была подавлена», — говорится в сообщении.
Материал дополняется