Собянин анонсировал возобновление работы велопроката в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Услуги велопроката в Москве будут возобновлены в полном объеме с 1 июня 2020 года. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«В полном объеме заработает городской велопрокат», — написал он.

По его словам, с 1 июня брать велосипеды напрокат смогут все желающие. При этом он отметил, что гражданам необходимо будет пользоваться защитными перчатками, а после окончания проката нужно будет провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым граждане прикасались. «Самое лучшее — сделать и то и другое», — отметил мэр.

По словам Собянина, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.

Глава города напомнил о том, что с 10 апреля велосипедами могли пользоваться только сотрудники курьерских служб. Собянин отметил, что за 45 дней работы проката они совершили 260 тыс. поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости.

Также возобновят работу ярмарки выходного дня. По словам Собянина, первые из них, вероятно, откроются в пятницу, 5 июня. Мэр отметил, что для торговых точек и сервисов требования безопасности являются такими же, как и для продуктовых магазинов: весь персонал и клиенты должны носить медицинские маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Согласно указу мэра до 14 июня в столице будут сохранены ограничения на оказание услуг каршеринга. Арендовать автомобили можно только на срок не менее пяти дней и при наличии цифрового пропуска. В случае несоблюдения условий столичные власти смогут приостанавливать на один месяц действие льготных парковочных разрешений на машины.