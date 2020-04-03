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Московский велопрокат заработает 10 апреля для курьеров и волонтеров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Московский велопрокат заработает 10 апреля, однако им смогут воспользоваться только курьеры и волонтеры, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«В отличие от прошлых лет — первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры», — написал мэр, отметив, что в этом году велопрокат открывается раньше обычного срока.

Сервис будет бесплатным, однако время поездок будет ограничено.

Уточняется, что с 10 апреля заработают не все точки проката, а только половина станций. Оставшуюся часть планируется запустить неделю спустя.

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Курьерские службы и организации волонтеров получат от мэрии специальные инструкции по подключению к бесплатному тарифу.

В конце марта, после ввода в Москве режима всеобщей изоляции, пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова пояснила, что курьеры смогут передвигаться по городу. Представитель Delivery Club сообщил, что сервис продолжит работать в Москве и области. Сервис Dostavista заявил, что добавит в приложение для курьеров экран, который будет подтверждать, что пользователь работает в компании.

Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
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