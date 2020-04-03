Московский велопрокат заработает 10 апреля для курьеров и волонтеров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Московский велопрокат заработает 10 апреля, однако им смогут воспользоваться только курьеры и волонтеры, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«В отличие от прошлых лет — первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры», — написал мэр, отметив, что в этом году велопрокат открывается раньше обычного срока.

Сервис будет бесплатным, однако время поездок будет ограничено.

Уточняется, что с 10 апреля заработают не все точки проката, а только половина станций. Оставшуюся часть планируется запустить неделю спустя.