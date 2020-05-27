Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и медоборудованием

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь региону с медицинскими кадрами и оборудованием. Об этом он сообщил в Instagram.

«Нагрузка на наших врачей с каждым днем возрастает, и, учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьезным риском», — написал губернатор. Ведерников добавил, что в регионе зафиксирован антирекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом — 41 новый случай за сутки.

По его словам, Псковская область нуждается в дополнительной помощи специалистов-медиков, а также в медоборудовании.

При этом, согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Псковской области за прошедшие сутки зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом.

В общей сложности в регионе выявили 629 случаев заболевания вирусом. Выздоровели 268 человек. Умерли десять человек.

Областной оперативный штаб в то же время сообщает о 43 новых случаях за сутки (по данным за 26 мая) и всего о 670 случаях заболевания.