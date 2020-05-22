В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня

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В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня. Об этом написал в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

«Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня», — сообщил губернатор. Куйвашев уточнил, что Роспотребнадзор и Минздрав проинформировали его о невозможности ослабить карантинные ограничения. Эту точку зрения, по его словам, поддержали и отдельные врачи, с которыми совещался губернатор.

13 мая Куйвашев анонсировал ослабление части ограничений из-за коронавируса. В том числе с 19 мая он обещал открытие ТЦ и магазинов, возобновление работы уличных кафе.

После выявления вспышки коронавируса среди сотрудников компании «Красное & Белое» губернатор заявил, что ограничительные меры сохранятся в области до 25 мая, послабления затронут только медицинские организации, которые смогут возобновить плановый прием.