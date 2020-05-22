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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня. Об этом написал в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

«Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня», — сообщил губернатор. Куйвашев уточнил, что Роспотребнадзор и Минздрав проинформировали его о невозможности ослабить карантинные ограничения. Эту точку зрения, по его словам, поддержали и отдельные врачи, с которыми совещался губернатор.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

13 мая Куйвашев анонсировал ослабление части ограничений из-за коронавируса. В том числе с 19 мая он обещал открытие ТЦ и магазинов, возобновление работы уличных кафе.

После выявления вспышки коронавируса среди сотрудников компании «Красное & Белое» губернатор заявил, что ограничительные меры сохранятся в области до 25 мая, послабления затронут только медицинские организации, которые смогут возобновить плановый прием.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Свердловской области зарегистрировали 3443 заболевших COVID-19. Из них 1063 пациента выздоровели, 12 человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Свердловская область
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