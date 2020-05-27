Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 71,14 (-0,46) Quote, 26 мая, 15:41
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 77,79 (-0,1) Quote, 26 мая, 15:41
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску Общество, 01:56 Что такое осознанное отцовство и как к нему подготовиться РБК и STADA, 01:45 Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ Спорт, 01:28 Глава Дагестана заявил о «переломе» ситуации с коронавирусом Общество, 01:23 В Севастополе заявили о планах разрешить работу кафе и гостиниц в июне Общество, 00:41 СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+ Экономика, 00:26 Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов Технологии и медиа, 00:02 Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд Финансы, 00:02 США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Политика, 00:00 Эстетика 80-х Андрея Ганкина: ретровейв о мощных автомобилях РБК и Porsche, 26 мая, 23:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 мая Общество, 26 мая, 23:47 Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года Экономика, 26 мая, 23:41 МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии Политика, 26 мая, 23:25 Мурашко сообщил о получении регионами средств для выплат медикам за май Общество, 26 мая, 23:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.

Как ранее сообщил мэр Москвы столицы Сергей Собянин, с 27 мая в столице перестанут действовать пропуска, выданные в Подмосковье и в других регионах. При этом жители регионов могут оформить московские цифровые пропуска.

По словам Собянина, изменения в пропускной системе связаны с началом первого этапа смягчения ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Минкомсвязь пообещала удалить персональные данные для цифровых пропусков
Общество
Фото: Владислав Шатило / РБК


Наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу на транспорте с 15 апреля. В Москве при этом действовали пропуска, выданные в Подмосковье, а в области — московские.

В столице ввели три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях. Пропуска для работающих выдаются на все время действия ограничительных мер. Пропуска для визита в больницу можно получить неограниченное количество раз, однако они действуют только один календарный день. Разрешение на поездки в иных целях также выдается на один день, но не более двух раз в неделю.

Теги: Москва, пропуск, коронавирус
Материалы по теме
Минкомсвязь пообещала удалить персональные данные для цифровых пропусков
Общество
В Подмосковье решили отменить электронные пропуска
Политика
Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter