Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.

Как ранее сообщил мэр Москвы столицы Сергей Собянин, с 27 мая в столице перестанут действовать пропуска, выданные в Подмосковье и в других регионах. При этом жители регионов могут оформить московские цифровые пропуска.

По словам Собянина, изменения в пропускной системе связаны с началом первого этапа смягчения ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу на транспорте с 15 апреля. В Москве при этом действовали пропуска, выданные в Подмосковье, а в области — московские.

В столице ввели три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях. Пропуска для работающих выдаются на все время действия ограничительных мер. Пропуска для визита в больницу можно получить неограниченное количество раз, однако они действуют только один календарный день. Разрешение на поездки в иных целях также выдается на один день, но не более двух раз в неделю.