«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 12:56
Зеленский приказал начать массовое тестирование на COVID-19 на Украине Общество, 21:22 В США разбился истребитель F-22 Общество, 21:15 Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ Политика, 21:13 Как диверсифицировать инвестиционный портфель: три главных правила Quote, 21:13 Минобрнауки заявило об отказе некоторых вузов от госэкзаменов в этом году Общество, 21:06 Минпромторг предложил включить автодилеров в список пострадавших отраслей Бизнес, 20:54 Экс-игрок «Кубани» заявил о «фармподдержке» в клубе при тренере Яковенко Спорт, 20:54 Президент «Торпедо» раскритиковала решение о досрочном завершении ФНЛ Спорт, 20:34 Из Италии вернулись все помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные Общество, 20:28 «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Экономика, 20:21 Советник главы предприятия «Росатома» умер от коронавируса Общество, 20:09 Журналист сообщил об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Байера» Спорт, 20:06 «Мясницкий ряд» передал 3,5 т продукции врачам и благотворительным фондам Пресс-релиз, 20:02 Суд в Петербурге арестовал замдиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева Общество, 20:00
Экономика ,  
0 

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Вслед за отказом от покупки газа по контракту, подписанному в 1996 году, Польша отказалась и вести транзит сырья по соглашению о трубопроводе Ямал — Европа. Теперь «Газпрому» придется закупать мощности газопровода на аукционах
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает и не будет продлено, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

«Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться», — сообщил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов.

Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал — Европа был заключен еще в 1990-х годах. Соглашение предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. Ежегодные поставки газа составляют 33 млрд куб. м в год.

Как отмечает Reuters, «Газпром» после истечения контракта сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. В Gaz-System сообщили агентству, что аукцион по квартальным мощностям на период с 1 июля по 30 сентября был проведен 4 мая. Аукцион по краткосрочной аренде мощностей 17–18 мая состоится 17 мая.

РБК направил запрос в «Газпром» и государственную нефтегазовую компанию Польши PGNiG.

Польша объявила о расторжении Ямальского контракта с «Газпромом»
Политика
Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

В ноябре 2019 года Польша объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России. Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, был рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Варшава начала требовать новых скидок на газ. В 2016 году Польша обратилась в арбитраж, который в итоге признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования.

24 апреля Варшава обвинила «Газпром» в неисполнении решения арбитража и в продолжении злоупотребления монопольным положением. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG пригрозила в связи с этим обратиться к властям ЕС.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Людмила Подобедова, Александр Атасунцев
Теги: Польша, транзит газа, «Газпром»
Материалы по теме
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Бизнес
Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter