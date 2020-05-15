«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Вслед за отказом от покупки газа по контракту, подписанному в 1996 году, Польша отказалась и вести транзит сырья по соглашению о трубопроводе Ямал — Европа. Теперь «Газпрому» придется закупать мощности газопровода на аукционах

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает и не будет продлено, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

«Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться», — сообщил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов.

Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал — Европа был заключен еще в 1990-х годах. Соглашение предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. Ежегодные поставки газа составляют 33 млрд куб. м в год.

Как отмечает Reuters, «Газпром» после истечения контракта сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. В Gaz-System сообщили агентству, что аукцион по квартальным мощностям на период с 1 июля по 30 сентября был проведен 4 мая. Аукцион по краткосрочной аренде мощностей 17–18 мая состоится 17 мая.

РБК направил запрос в «Газпром» и государственную нефтегазовую компанию Польши PGNiG.